İstanbulun Arnavutköy rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, minik avtomobili yük maşını ilə toqquşub.

Nəticədə 1 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb.

Ölən şəxs Ayşe Gülen Özkan adlı qadın olub. O, qohumları ilə birlikdə oğlunun nikah mərasiminə gedirmiş.

Təcili tibbi yardım briqadaları yaralıları xəstəxanaya çatdırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.