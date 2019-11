"Formula 1" komandalarından "Renault"un rəhbəri Flavio Briatore özündən 49 yaş kiçik qızla sevgili olub.

Milli.Az fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, "Formula 1"də olduğu vaxtda da özündən yaşca kiçik qızlarla sevgili olan Briatore hazırda Benedetta Bosi ilə birlikdədi.

69 yaşlı "Renault" rəhbərinin sevgilisi 20 yaşındadı. Bu günlərdə gənc sevgilisi ilə tətilə çıxan Briatore Monte Karlo, Roma və Keniyaya səfər edib.

Milli.Az

