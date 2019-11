"Həbib Nurməhəmmədovla bağlı zarafat etmirəm" - Ramil Şeydayev

Moskva "Dinamo"sunda çıxış edən Azərbaycan millisinin üzvü Ramil Şeydayev paytaxtın digər təmsilçisi "Spartak"da çıxış edən həmyerlisi Ayaz Quliyevlə görüşüb.

Milli.Az sportal.az-a istinadən xəbər verir ki, Ramil bir zamanlar Rusiyanın aşağı yaş qrupları üzrə milli komandalarda çiyin-çiyinə oynadığı Ayazla fotosunu "Instagram"da paylaşıb. O, şəkli bu başlıqla yerləşdirib: "Bu oğlan Həbibdir. Nurməhəmmədovla bağlı zarafat etmirəm, amma indi, o boğulur".

Ayaz Quliyevi Rusiyada UFC döyüşçüsü Həbib Nurməhəmmədova bənzədirlər.

Milli.Az

