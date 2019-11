Ən gözəl üz cizgilərinə sahib 10 məşhur - FOTOlar

Üz cizgiləri qızıl nisbətdə olan insanlar gözəl hesab edilir.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, plastik cərrahlar da əməliyyat zamanı bu nisbəti istifadə edir. Ümumiyyətlə, qızıl nisbət nədir?

Bir insanın iki yanaq arasındakı uzunluq, alnın və çənənin arasındakı uzunluğa bölündüyü təqdirdə 1,6 çıxırsa bu, insan gözəl hesab edilir.

Amerikalı cərrah Julian De Silva bu nisbətə uyğun gələn 10 məşhurun adını açıqlayıb.

10. Kara Delevingne- 89.99 %

9. Keti Perri - 90.08 %

8. Natalie Portman - 90,51 %

7. Skarlet Cohanson - 90.91 %

6. Keyt Moss - 91.05 %

5. Teylor Svift - 91.64 %

4. Ariana Qrande - 91.81 %

3. Amber Herd - 91,85 %

2. Beyons - 92.44 %

1. Bella Hadid- 94.35 %

