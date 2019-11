İspaniya Superkubokunun püşkatma mərasimi keçirilib.



Metbuat.az-ın məlumatına görə, yarımfinal mərhələsində “Real” “Valensiya”, “Barselona” “Atletiko” ilə üz-üzə gələcək.



Bu oyunlar müvafiq olaraq, 2020-ci il yanvarın 8-də və 9-da keçiriləcək. Superkubokun finalı ayın 12-də baş tutacaq.



Qeyd edək ki, ilk dəfə 4 komandanın iştirakı ilə keçiriləcək Superkubok matçları Səudiyyə Ərəbistanında təşkil olunacaq. Üç il yarışa ev sahibliyi edəcək asiyalılar buna görə 120 milyon avro ödəyiblər.

