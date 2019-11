Bakıda "Cennet mahallesi"nin aktrisasını ağlatdılar - FOTO

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, bu sözləri "Cennet mahallesi" serialındakı Pembe obrazı ilə Azərbaycanda məşhurlaşan türkiyəli aktrisa Melek Baykal deyib.

Bir müddət öncə AzTV-də yayımlanan "Məlahətli söhbətlər" verilişində qonaq olan aktrisa Bakıda Fəxri Xiyaban və Şəhidlər Xiyabanını gəzib. O, ziyarət zamanı göz yaşlarını saxlaya bilməyib.

Sənətçi fikirlərini belə ifadə edib:

"Bakıda sənətə və mədəniyyətə çox önəm verirlər. Həmişə belə olsun. Bakıda o qədər özəl yerləri gəzdim ki, təsirlənməmək mümkün deyil. Göz yaşlarımı tuta bilmədim".

Milli.Az

