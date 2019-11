Nikol Paşinyan: "Gündəliyimizdə Avropa İttifaqına üzv olmaq məsələsi yoxdur”

“Gündəliyimizdə Avropa İttifaqına üzv olmaq məsələsi yoxdur”.

“Report” “Rusarminfo”ya istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Parisdə amerikalı jurnalistin sualına cavab olaraq bildirib.

Hökumət başçısı jurnalistin “Ermənistan Avropa İttifaqına üzv olmağa hazırlaşırımı” sualına cavabında deyib: “Mən elə fikirləşmirəm. Biz hazırda Avrasiya İqtisadi İttifaqının üzvüyük. Biz bu təşkilat daxilində əməkdaşlığımızı inkişaf etdirməyə hazırlaşırıq. Bu iqtisadi ittifaq bizim üçün çox vacibdir. Ona görə Avropa İttifaına üzvülük kimi məsələ bizim gündəliymizdə yoxdur”.



