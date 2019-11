"Barselona" rəsmi saytında yeni formasını təqdim edib.

Milli.Az xəbər verir ki, yeni forma Kataloniyanın bayrağında yer alan sarı və qırmızı rənglərdən ibarətdir.

Formanın sabahdan klubun mağazalarında satışa çıxarılacağı bildirilib.

Milli.Az

