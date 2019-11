İNBA QLOBAL Azərbaycan Federasiyasının təşkilatçılığı ilə ilk dəfə olaraq Natural Bodibildinq və Fitnes üzrə Azərbaycan çempionatı keçirilib.



Report" xəbər verir ki, turnirdə paytaxt Bakı da daxil olmaqla, müxtəlif regionlardan 60-dan çox atlet mübarizə aparıblar. Uşaq və böyük yaş qruplarından ibarət olan yarış 7 kateqoriyada baş tutub.





Azərbaycan Natural Bodibildinq və Fitness Assosiasiyasının prezidenti Elnur Şixəliyev "Report"a açıqlamasında bildirib ki, turnirin keçirilməsində məqsəd ölkəmizdə yeniyetmə və gənclərin qadağan olunmuş dərman preparatlarından uzaq tutaraq onlar arasında sağlam rəqabəti təmin etmək və sağlamlıqlarını qorumaqdır.



E.Şıxəliyev onu da qeyd edib ki, bu yarışdan sonra artıq yığma komandanın tərkibi formalaşdırılacaq: "Gənclər və İdman Nazirliyinə və Milli Antidoppinq Komitəsiniə təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizə bu yarışı keçirməyə dəstək oldular. Yarışdan sonra biz hakimlər kollegiyası ilə toplaşıb milli komandanın formalaşdırılması ilə bağlı qərar qəbul edəcəyik. Qeyd edim ki, bu yaxınlarda milli komanda Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə ilk dəfə olaraq Avropa çempionatında iştirak etdi. Federasiyamızın yeni yaranmasına baxmayaraq, Avropa çempionatından 1 gümüş və bir həvəsləndirici medalla vətənə döndük".



Qeyd edək ki, ilk dəfə olaraq Natural Bodibildinq və Fitnes üzrə Azərbaycan çempionatında uşaqların fitnesində Fatimə Məmmədli, sport model və bikini fitneslə Xumar Yusifova, atletikdə Sərvan Həsənov, klassik fizikdə Elvin Babayev, bodibildinqdə İsmayıl Həbiyev, boyu 175 sm-ə qədər olan fizikdə Əziz İbrahimov, boyu 175 sm-dən yuxarı fizik kateqoriyalarında isə Kərim Məmmədov mütləq qalib elan olunublar.



Bu nəticələrdən sonra hakimlər kollegiyasının qərarı ilə Azərbaycanı beynəlxalq turnirlərdə təmsil edəcək milli komandanın heyəti də müəyyənləşdirilib.























































































