İsrail ordusunun Qəzza sekoruna endirdiyi hava zərbələri nəticəsində 10 nəfər həlak olub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat katibi Vafaa Yaqi RİA "Novosti" agentliyinə bildirib.



