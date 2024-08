Girona yol ayrıcında: La Liqanın bürünc mükafatçısı yeni çağırışlara necə hazırlaşır "Jirona"nın 2023/24 İspaniya çempionatında sensasion üçüncü yeri tutması ilin əsas futbol hekayələrindən birinə çevrilib.

"Jirona"nın əsas itkisi 18 milyon avroya "Bayer"ə keçən komandanın kapitanı Aleix Garcia oldu. La Liqada ötən mövsümün bombardiri Artem Dovbik də 30 milyona "Roma"ya satılaraq ayrılıb. Klub həmçinin icarəyə götürdüyü İan Kouto, Savio və Erik Qarsiyanı da itirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.