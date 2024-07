Olimpiya Oyunlarının ən uğurlu idmançıları və onların nailiyyətləri

Yay Olimpiya Oyunları hər dörd ildən bir keçirilən və dünya miqyasında ən nüfuzlu idman tədbirlərindən biridir. Bu oyunlarda iştirak edən idmançılar öz ölkələrini təmsil edərək, müxtəlif idman növlərində yarışır və medallar uğrunda mübarizə aparırlar.

Aşağıda, tarix boyu Yay Olimpiya Oyunlarında ən uğurlu olmuş bəzi idmançılar, onların nailiyyətləri və hansı illərdə, hansı ölkədə uğur qazandıqları haqqında məlumat verəcəyik.



Michael Phelps (ABŞ)

Michael Phelps, ən çox Olimpiya medalı qazanan idmançı olaraq tanınır. O, ümumilikdə 28 Olimpiya medalı qazanmışdır ki, bunların 23-ü qızıl medaldır. Phelps, su idman növlərində, xüsusən də üzgüçülükdə böyük uğurlar əldə etmişdir.

Afina 2004: 6 qızıl, 2 bürünc

Pekin 2008: 8 qızıl (bir Olimpiya oyununda ən çox qızıl medal rekordu)

London 2012: 4 qızıl, 2 gümüş

Rio 2016: 5 qızıl, 1 gümüş

Larisa Latynina (SSRİ)

Larisa Latynina, gimnastika üzrə Olimpiya oyunlarında ən çox medal qazanan qadın idmançıdır. O, ümumilikdə 18 medal qazanmışdır ki, bunların 9-u qızıl medaldır.

Melburn 1956: 4 qızıl, 1 gümüş

Roma 1960: 3 qızıl, 2 gümüş, 1 bürünc

Tokio 1964: 2 qızıl, 2 gümüş, 2 bürünc

Usain Bolt (Yamayka)

Usain Bolt, sürət qaçışı üzrə dünya miqyasında tanınan bir idmançıdır. O, Olimpiya oyunlarında 8 qızıl medal qazanmışdır. Bolt, 100 və 200 metr qaçış üzrə dünya rekordu sahibidir və bu nailiyyətləri ilə dünya idman tarixində adını qızıl hərflərlə yazdırmışdır.

Pekin 2008: 3 qızıl (100m, 200m, 4x100m estafet)

London 2012: 3 qızıl (100m, 200m, 4x100m estafet)

Rio 2016: 3 qızıl (100m, 200m, 4x100m estafet)

Carl Lewis (ABŞ)

Carl Lewis, atletika üzrə Olimpiya oyunlarında böyük uğurlar əldə etmişdir. O, ümumilikdə 10 Olimpiya medalı qazanmışdır ki, bunların 9-u qızıl medaldır.

Los Anceles 1984: 4 qızıl (100m, 200m, uzun tullanma, 4x100m estafet)

Seul 1988: 2 qızıl (100m, uzun tullanma), 1 gümüş (200m)

Barselona 1992: 2 qızıl (uzun tullanma, 4x100m estafet)

Atlanta 1996: 1 qızıl (uzun tullanma)

Nadia Comaneci (Rumıniya)

Nadia Comaneci, gimnastika üzrə mükəmməl 10 bal alan ilk idmançıdır. O, 1976-cı il Monreal Olimpiya Oyunlarında bu uğura nail olmuş və ümumilikdə 5 qızıl, 3 gümüş və 1 bürünc medal qazanmışdır.

Monreal 1976: 3 qızıl (bütöv gimnastika, tək paralel, balans tiri), 1 gümüş (komanda yarışması), 1 bürünc (sərbəst hərəkətlər)

Moskva 1980: 2 qızıl (bütöv gimnastika, balans tiri), 2 gümüş (komanda yarışması, tək paralel)

Mark Spitz (ABŞ)

Mark Spitz, üzgüçülük üzrə Olimpiya oyunlarında 9 qızıl medal qazanmışdır. O, xüsusilə 1972-ci il Münhen Olimpiya Oyunlarında 7 qızıl medal qazanaraq, böyük bir rekorda imza atmışdır.

Meksiko 1968: 2 qızıl (4x100m qarışıq estafet, 4x200m sərbəst estafet), 1 gümüş (100m kəpənək), 1 bürünc (100m sərbəst)

Münhen 1972: 7 qızıl (100m sərbəst, 200m sərbəst, 100m kəpənək, 200m kəpənək, 4x100m sərbəst estafet, 4x200m sərbəst estafet, 4x100m qarışıq estafet)

Yekun

Yay Olimpiya Oyunları, dünya miqyasında idmanın ən böyük bayramlarından biridir. Bu oyunlarda iştirak edən idmançılar, öz nailiyyətləri ilə dünya tarixində iz buraxmışlar. Yuxarıda qeyd olunan idmançılar, Olimpiya oyunlarının tarixinə adlarını qızıl hərflərlə yazdırmış və öz ölkələrinin qürur mənbəyi olmuşlar. Onların uğurları, gələcək nəsillər üçün ilham mənbəyi olaraq qalacaq.

