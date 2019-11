ABŞ-da yaşayan iki azərbaycanlı avtomobil qəzasına düşüb.

Publika.az xəbər verir ki, Klark rayonunda baş verən hadisə zamanı Ramiz Quliyevin (30) idarə etdiyi yük maşını ştatlararası tibb məntəqəsinə çırpılıb. O, hadisə yerində ölüb.

Onun sərnişini Mişa Məmmədov isə sürücülərin istirahət guşəsində yatdığı üçün qəzadan yaralı olaraq qurtula bilib.

Qəzaya səbəb kimi əlverişsiz hava şəraiti göstərilib.

