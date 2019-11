Qvatemala ilə Salvador arasında 10 kilometr dərinlikdə 5,9 bal gücündə güclü zəlzələ baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Salvador Ətraf Mühit Nazirliyi bildirib.

Bildirilir ki, tələfat və dağıntılar barədə məlumat verilməyib. Nazirlikdən deyilib ki, Qvatemala sahillərində zəlzələnin maqnitudası 5,9 olub.

