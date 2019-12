Düşən meteorit ABŞ-ın Missuri ştatında gecə səmasını işıqlandırıb.

Milli.Az xəbər verir ki, göy cismi Kolumbiyadan Sent Luis istiqamətinə yönəlib.

Meteroitin düşmə anı kameralara həkk olunub. Meteoritin keçdiyi bir neçə saniyə ərzində səma gündüz kimi işıqlanıb. (ölkə.az)

