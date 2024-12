İran İslam Respublikasının Suriyadakı səfirliyinin əməkdaşı öldürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmayıl Bəqai məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, İranın Suriyadakı səfirliyinin əməkdaşı Davud Bitərəf Dəməşqdə avtomobilinə açılan atəş nəticəsində öldürülüb.

