Suriyanın yeni hakimiyyəti Əsaad Həsən əl-Şibanini xarici işlər naziri təyin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Suriyada hakimiyyətə gələn müxalifətin birləşmiş qüvvələr komandanlığının bəyanatında bildirilib.

Məlumata görə, Həsən əl-Şibani müvəqqəti hökumətdə öz vəzifəsini icra edəcək.

