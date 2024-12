Türkiyənin "Fənərbağça" klubunun baş məşqçisi Joze Mourinyo əməliyyat üçün bu həftəsonu ölkə xaricinə yollanacaq.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, portuqaliyalı mütəxəssisin səhhəti ilə bağlı problem dəqiqləşdirilməyib.

Qeyd edək ki, "Fənərbağça" son dörd oyunu qələbəsiz başa vurub. Komanda hazırda Super Liqanın turnir cədvəlində 36 xalla ikinci yerdə qərarlaşıb.

