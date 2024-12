​Azərbaycanda müstəntiq faciəli şəkildə HƏLAK OLDU

İki gün əvvəl Goranboy rayonunda iki nəfərin ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı həlak olan polis mayoru Ceyhun Axundov ilə bağlı yeni məlumatlar yayılıb.

Metbuat.az Publika.az-a istinadən xəbər verir ki,C.Axundov Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin müstəntiqi vəzifəsində çalışırmış.

Faciəli şəkildə həlak olan polis mayorunun fotosunu təqdim edirik:

Qeyd edək ki, hadisə rayonun Borsunlu kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

İlkin ehtimala görə, hadisəyə KİA markalı avtomobilin aşması səbəb olub. Sürücü Zəfər Cəfərovun idarə etdiyi avtomobilin aşması ilə özü və polis mayoru olan dostu Ceyhun Axundov həyatlarını itiriblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.