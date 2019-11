Atasının məzarına heç vaxt getməyən Zaur: "Mənə o daş lazım deyil" - FOTO

Zaur Baxşəliyevin dünyasını dəyişən atası ilə bağlı "Bizimləsən"də çıxışı hər kəsi qəhərləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı atasının məzarına heç vaxt getmədiyini bildirib.

Zaur Baxşəliyev bunun səbəbini tamaşaçıların qarşısında belə izah edib:

"Mən qəbiristanlığa getmirəm. Atam dəfn olunduğu qəbiristanlığa getmirəm. Çünki mənə o daş lazım deyil. O şəkildən, buz kimi daşdan baxan şəkil mənə lazım deyil. Mənə o canlı lazım idi və o bu həyatda yoxdur. İstəyirsiniz məni qınayın, nə istəyirsiniz deyin. Bir insan həyatda nə qədər varsa, onun başına pərvanə kimi dolanmaq lazımdır. Bir insan ölüb gedəndən sonra ha get o daşı qucaqla, gözünün yaşını tök o daşın dibinə. Nə mənası var?".



(milli.az)

