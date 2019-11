Bakıda dünyaya gələn qəribə körpə dünyasını dəyişdi

Bakıda dünyaya gələn qəribə körpə dünyasını dəyişib.



Mətbuat.az xəbər verir ki, bu barədə açıqlamasında Ak.M.Ə.Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanasının Doğum Şöbəsinin Baş həkimi Zəhra Abbasova məlumat verib:



"Körpə keçən həftə dünyaya gəlmişdi. Nə üçün bu görünüşdə olduğunu biz də bilmədik. Uşaq bir gün də yaşamadı. Körpənin valideynləri sağlam insanlardır. Onların birgə nikahdan iki azyaşlı övladı da var".



Qeyd edək ki, Bakıda ötən həftə anormal, görüntüsü dəhşət doğuran bir körpə doğulub. Cinsiyyəti qız olan körpənin qulaqları boynunda bitib, ağzı isə yoxdur, burnu heyvana bənzəyir.(unikal.org)

