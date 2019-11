Gecə Xətai rayonunda hündürmərtəbəli binada yanğın baş verib.

Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən Mətbuat.az-a verilən məlumata görə, yanğın zamanı polis fövqaladə hallar əməkdaşları ilə birgə fədakarlıq edərək, azyaşlıları xilas edib.

BŞBPİ hadisənin görüntülərini Fesybuk hesabında paylaşıb.

