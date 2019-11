Zaur Baxşəliyev Əməkdar artistə söz atdı: "Sənə hansı kişi..."

Əməkdar artist Hüsniyə Mürvətova "Bizimləsən" proqramında qonaq olub.

Mətbuat.az xəbər verir ki, verilişdə ailə məsələləri müzakirə edilib. Ailə qurmaqdan bəhs edən aparıcı Zaur Baxşəliyev aktrisanın ünvanına "Sənə çətin yaxın duralar. Bu aqresiya, əsəblə, işlə hansı kişi sənə dözər?" sözlərini söyləyib.

H.Mürvətova isə "Bunlar zarafatdır. Nə bilirsən, bəlkə mən də ailə qurdum. Qismət" cavabını verib.

Aktrisa daha sonra bu məsələ ilə bağlı sosial şəbəkədə paylaşım edib və "Zaurdu da, nə deyim" sözlərini yazıb.(axşam.az)

