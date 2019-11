1200 nəfər uelsli Bakıya gəldi

AVRO-2020-nin seçmə mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək Azərbaycan – Uels oyununu izləmək üçün Bakıya qonaq komandanın 1200 nəfər azarkeşi gəlib.

Mətbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın baş katib Elxan Məmmədovla Böyük Britaniya Krallığının Azərbaycan Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Ceyms Şarpın görüşündə bildirilib.

Qeyd edək ki, noyabrın 16-da "Bakcell Arena"da keçiriləcək Azərbaycan - Uels matçı saat 21:00-da başlanacaq.

