Tbilisidə parlament binasının ətrafında etiraz aksiyasının dağıdılması zamanı 18 nəfər saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda etirazçıların dağıdılması istiqamətində polisin xüsusi təyinatlılarının əməliyyatı davam etdirdiyi bildirilib.

Qeyd edək ki, hazırda Rustaveli prospektində avtomobillərin hərəkəti bərpa edilib. / APA

