Tbilisidə etiraz aksiyasının dağıdılması zamanı biri polis əməkdaşı olmaqla 3 nəfər xəsarət alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

Məlumata əsasən, yaralılar xəstəxanalara yerləşdirilib. Polisin baş nahiyəsindən xəsarət aldığı bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.