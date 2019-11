İspaniyanın Barselona şəhərində pirotexniki vasitələr saxlanılan anbarda partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, insident nəticəsində azı 5 nəfər ölüb.

Partlayışın necə baş verdiyi barədə məlumat verilməyib. Təfərrüatlar dəqiqləşdirilir.

