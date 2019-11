Almaniyanın keçmiş prezidentlərindən Riçard Von Vaytsekkerin oğlu Berlində bıçaqlanaraq öldürülüb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, onun ailəsindən intiqam almaq istəyən biri tərəfindən öldürüldüyü bildirilib. Belə ki, Vaytsekker prezident olarkən qatilin sahib olduğu şirkəti Viyetnama zəhərli kimyəvi maddələr göndərməkdə günahlandırıb. Hadisə zamanı bir polis də ağır yaralanıb.

Qeyd edək ki, Riçard Von Vaytsekker 1984-94-cü illərdə Almaniya prezidenti olub.

