Türkiyəli məşhur aktyor Hamdi Alkanın qızı aktrisa Zeynəb Alkan son zamanlar paylaşımları ilə diqqət mərkəzindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zeynəb Alkan son olaraq İstiqlal Küçəsində keçi gəzdirərkən görüntülənib.

Gənc aktrisanın sosial eksperiment üçün belə bir addım atdığı bildirilir. Zeynəb Alkanı görənlər onunla xatirə fotoları çəkdiriblər.

