Keniyada torpaq sürüşməsi nəticəsində 37 nəfər həlak olub.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə Qərbi Pokot dairəsində baş verib.

Əraziyə cəlb olunan xilasedicilər torpağın altından 15 nəfərin cəsədini çıxarıb. Hazırda axtarışlar davam etdirilir. Ölü sayının artacağı istisna edilmir.

