Azərbaycan Alpaqut üzrə dünya çempionatının qalibi olub - FOTOLAR

Bakıda “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində noyabrın 22-də start götürən Alpaqut Turan döyüş sənəti üzrə ikinci dünya çempionatına yekun vurulubu.

Metbuat.az bildirir ki, bu nüfuzlu yarışda 24 ölkədən 500-dən çox idmançı alpaqut döyüş sənətinin beş növü - Aypara, Batur, Caymaz, Qurşaq və Kaçut üzrə mübarizə aparıb.

Azərbaycan bu turnirdə 200-dən çox idmançı ilə təmsil olunub. Üç gün davam edən dünya çempionatının yekun nəticələrinə görə, Azərbaycan komandası

ümumi hesabda birinci yeri tutub. Türkiyə komandası ikinci, İran alpaqutçuları isə üçüncü yerə layiq görülüblər. Yarışda yüksək nəticə göstərmiş idmançılar təltif ediliblər. Qaliblərə mükafatı Dünya Alpaqut Federasiyasının birinci vitse-prezidenti, millət vəkili Qənirə Paşayeva təqdim edib.

Qeyd edək ki, Alpaqut üzrə üçüncü dünya çempionatı 2020-ci ildə Türkiyədə keçiriləcək.

