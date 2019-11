Mlli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil ( Ombudsman) seçilməsi məsələsinin müzakirəsi gözlənilsə də, bu baş tutmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ombudsmanın seçilməsi noyabrın 29-da keçiriləcək iclasda baş tutacaq.

Qeyd edək ki, bugünkü iclasın gündəliyinə 19 məsələ daxil edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.