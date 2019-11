Türkiyənin Adıyaman vilayətində uşaq dəmirlərin arasında qalıb.

Metbuat.az bildirir ki, evdə tək olan dörd yaşlı əfqan əsilli Əmir H. çölə çıxmaq istəyib.

“Ensonhaber”in məlumatına görə, başı qapının dəmirləri arasında qalan azyaşlının səsinə qonşular gəlib.

Onların çağırdığı Fövqəladə Hallar İdarəsinin nümayəndələri uşağı dəmirlərin arasından çıxararaq, ailəsinə veriblər.

Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. (oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.