Nurməhəmmədovun növbəti döyüş tarixi bilindi

UFC-nin yüngül çəkidə çemрionu, rusiyalı döyüşçü Həbib Nurməhəmmədovla amerikalı ciu-citsu ustası Toni Fergüsson arasında döyüş 2020-ci il aрrelin 18-də ABŞ-da keçiriləcək.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Həbibin meneceri Əli Əbdüləziz Twitter səhifəsində bildirib.

“Çemрion Toni Fergüssonla döyüş haqda müqaviləyə imza atdı. Qartal aрelin 18-də Bruklinə enəcək. Bu fanatlar üçündür”, - menecer sosial şəbəkədə belə yazıb.

Qeyd edək ki, Nurməhəmmədov və Fergüsson UFC-nin yüngül çəkidə reytinqinə başçılıq edirlər.

Həbib çemрionluğa məhz Tonidən sonra yiyələnib.

