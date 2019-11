İnterpol azərbaycanlını axtarışa verib - FOTO

İnterpol qadınlara qarşı cinayət törədən səkkiz kişini axtarır. Siyahıda 37 yaşlı azərbaycanlı kişinin də adı var.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə təşkilatın saytında məlumat verilib.

“Qadınlara qarşı Zorakılığın Ləğv olunması Uğrunda Beynəlxalq Mübarizə Gününə təsadüf edən bu çağırış bütün dünyada qız və qadınların zorakılıqla üzləşməsinin bariz nümaunəsidir”, - deyə İnterpolun saytında yerləşdirilən məlumatda deyilir.

Qeyd edək ki, iki qadının ölümündə ittiham olunan Nuran Musayevin adı İnterpolun “Qırmızı xəbərdarlıqlar” siyahısındadır. (oxu.az)

