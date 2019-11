Salyan rayonunda sakininin meyiti tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, rayonun Xıdırlı kənd sakini, 1984-cü il təvəllüdlü Paşayev Qabil Valeh oğlunun meyiti Yenikənd kəndində aşkarlanıb. Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanları cəlb olunub.

İlkin məlumata görə, Q.Paşayev iki gün bundan əvvəl həmin kəndə toya gəlib və ondan sonra bir daha geri qayıtmayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır. (report)

