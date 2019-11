Messi " Barselona"nın heyətində 700-cü oyununa çıxacaq

İspaniya "Barselona"sının Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) klubu ilə keçirəcəyi Çempionlar Liqasının V tur matçı Argentina millisinin futbolçusu Lionel Messi üçün əlamətdar olacaq.

Metbuat.az məlumatına görə, meydana çıxacağı təqdirdə, bu, 32 yaşlı hücumçunun Kataloniya təmsilçisinin heyətində 700-cü oyunu kimi tarixə düşəcək. Messi klub tarixində belə nailiyyətə imza atan ikinci oyunçu sayılacaq. Ən çox oyunu komandanın sabiq yarımmüdafiəçisi Xavi Ernandes keçirib. Xavidə bu göstərici 767-dir.

"Barselona"nın yetirməsi olan Messi klub tarixinin ən yaxşı bombardiridir. O, 699 oyuna 612 qol vurub və 248 məhsuldar ötürmə edib.

Qeyd edək ki, "Barselona" - "Borussiya" matçı noyabrın 27-də "Kamp Nou" stadionunda keçiriləcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 24:00-da başlanacaq.

