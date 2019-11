“ASAN xidmət“ Qadın Zorakılığına qarşı Beynəlxalq Mübarizə Günündə #zorakiligaqarsibirlikde sosial aksiyasını təşkil edib.

Qurumdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, “ASAN xidmət”də şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi xidmətinə müraciət edən vətəndaşlara öz fotoları əvəzinə, şiddətə məruz qalmış qadın fotosu göstərilib.

Yaradılmış qadın obrazı şərti olub və izlər vizual effektlərlə əlavə edilib.

Vətəndaşlar əvvəlcə fotonu, daha sonra isə onlar üçün olan mesajı görüblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.