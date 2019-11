“ABŞ prezidenti Donald Tramp Avropa Birliyinin parçalanması üçün dua edir”.

Metbuat.az “euronews”ə istinadən xəbər verir ki, Avropa İttifaqının prezidenti Donald Tusk belə açıqlama verib. O bildirib ki, “Ağ ev” rəhbəri Avropanın sabitliyi üçün böyük təhlükədir:

“Tarixdə ilk dəfə Avropaya qarşı bu qədər açık düşmən mövqeyi ortaya qoyan ABŞ prezidenti görürük. Tramp Böyük Britaniyanın Avropa Birliyindən ayrılmasını dəstəkləyir, birliyimizin parçalanması üçün dua edir”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

