Rusiya Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov dekabrın 2-3-də Azərbaycana səfər edəcək.

Metbuat.az bildirir ki, Moskva müxbirinin xəbərinə görə, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bu gün keçirdiyi brifinqdə bildirib.

O qeyd edib ki, səfər zamanı S. Lavrov Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşəcək.

