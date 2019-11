Parlamentdə gənclərdən ibarət korpus formalaşacaq - AÇIQLAMA

Növəbti parlament seçkilərində gənclərdən ibarət deputat korpusunun da formalaşması bizim diqqətimizdə olacaq.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Baş Nazirin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) Sədr müavini - İcra katibi Əli Əhmədov mətbuat konfransında deyib.

Ə.Əhmədov bildirib ki, söhbət parlamentə xalqı ən layiqlə təmsil edən şəxslərin cəlb edilməsindən gedir:

“Çalışacağıq ki, parlamentə xalqı layiqincə təmsil edən gəncləri önə çəkək. Yeni Azərbaycan Partiyasından nə qədər şəxsin parlamentdə təmsil olunması xalqın seçimindən asılı olacaq. Biz çalışacağıq vətəndaşları inandıraq ki, YAP üzvləri parlamentdə onları layiqincə təmsil edəcək”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.