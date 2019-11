YAP-ın İcra Katibinin müavini Siyavuş Novruzov yeni parlament seçkilərinin vaxtı ilə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, YAP-çı deputat jurnalistlərə açıqlamasında bunun Prezident İlham Əliyevin səlahiyyətində olduğunu qeyd edib:

"Növbəti parlament seçkilərinin vaxtını Prezident müəyyən edəcək. Bu, Prezidentin səlahiyyətində olan məsələdir".



