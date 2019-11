Parlament fəaliyyətini davam etdirəcək - RƏSMİ

“Parlament fəaliyyətini davam etdirəcək. Azərbaycanda yeni parlamentin səlahiyyətləri qüvvəyə mindikdən sonra köhnə parlamentin səlahiyyətləri bitmiş hesab olunur”.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bunu Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini. Milli Məclisin İctimai birliklər və dini qurumlar komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov deyib.

O bildirib ki, bu barədə Azərbaycan Konstitusiyasında qeyd edilib.

S. Novruzov həmçinin bildirib ki, növbəti parlament seçkilərinin vaxtını Azərbaycan Prezidenti müəyyən edir.

