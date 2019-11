Bu ölkədə 1 avroya ev ala bilərsiniz

İtaliyanın kiçik Bivona şəhərində (Siciliya) evlər bir avroya satılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, hal hazırda Bivona şəhərinin 4 min əhalisi var ki, bu da 40 il bundan öncə burda yaşayan əhali sayından iki dəfə azdır. Hökumat bu aksiyanın köməyi ilə yeni sakinləri Bivonaya cəlb etməyə çalışır.

Alınan evlərin istifadəsi ilə bağlı ciddi öhdəliklər mövcud deyil, onları istədikdə restoran, dükan və ya otel kimi istifadə etmək olar.

Bəzi binalar yaxşı vəziyyətdədir, lakin ciddi yenidənqurmaya ehtiyacı olanlar da var. Bir avro üçün bir ev alına bilər, yeganə şərt isə, alıcının aldığı evin təmirinə təxminən 2500 avro investisiya qoymasıdır. (unikal.org)

