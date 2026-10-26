Astroloqların proqnozlarına görə, bəzi bürclər üçün şəxsi həyatda yeniliklər, maddi imkanlar və uğurlu başlanğıclar dövrü başlayır.
Metbuat.az xəbər verir ki, ulduzların mövqeyi münasibətlərdə müsbət dəyişikliklərə və yeni fürsətlərə yol aça bilər. Buğa və Oxatan bürclərini isə daha əlverişli günlər gözləyir.
Buğa
Buğa bürcləri üçün şəxsi münasibətlərdə səmimiyyət və ailə daxilində anlaşma ön plana çıxacaq. Maddi məsələlərdə yeni imkanlar yarana, əvvəlki planlar bəhrəsini verə bilər. Gözlənilməz xoş xəbərlər və sürprizlər əhvalınızı yüksəldə bilər.
Oxatan
Oxatanlar üçün iş həyatında yeni təkliflər və perspektivli əməkdaşlıqlar gündəmə gələ bilər. Səyahət, təhsil və yeni biliklər qazanmaq üçün əlverişli fürsətlər yarana bilər. Cəsarətli qərarlar və təşəbbüskarlıq gələcək planlarınızda yeni qapılar aça bilər.