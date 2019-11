Balıkəsir şəhərinin Bigadiç mahalında baş verən hadisə hər kəsi şoka salıb.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, heyvandarlıqla məşğul olan İsmail Cana aid qoyunlardan biri əkiz quzu doğduqdan sonra ölüb.

Yetim qalan əkiz quzulardan biri "Ana, Ana" deyə mələyir.

