Rodriqo ​"Mançester Siti"nin çılğın təklifinə cavab verdi

"Mançester Siti"nin braziliyalı ulduz futbolçu Rodriqo üçün çılğın təklif irəli sürdüyü məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Siti”nin cəlbedici maliyyə şərtlərinə və idman layihələrinə baxmayaraq, Rodriqo bu təklifi rədd edib. Bildirilir ki, futbolçu “Real”da qalmağa üstünlük verib. Məlumata görə, futbolçu təklifi rədd edəndən sonra klub rəhbərliyi də onun qərarını dəstəkləyib. Qeyd edək ki, Mbappenin transferindən sonra Rodriqonun nüfuzu klubda aşağı düşmüşdü. Rodriqo Bellinghem, Vinisius və Mbappe kimi futbolçulardan geridə qalmışdı. Lakin Rodriqo yenidən uğurlu oyun nümayiş etdirməyə başlayıb. Futbolçu son 3 matçda 3 qola imza atıb, 2 məhsuldar ötürmə verib.

Braziliyalı futbolçu mövsüm ərzində çıxdığı 20 matçda 5 qola imza atıb, 4 məhsuldar ötürmə edib.

