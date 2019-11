Pərvin Abıyeva danışdı: “Çox sevinməyin"

Aktrisa Pərvin Abıyevanın Murad Abdullayev adlı şəxslə sevgili olduğu iddia olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, Pərvin haqında deyilənləri sosial media hesabında video paylaşaraq belə izah edib.

"Ata ilə ana dünyasını dəyişir və ayrılır. Bacı-qardaş da ailə qurur ayrılır. Övladlar da böyüyür, ailə qurur və ayrılırlar. Amma ər və arvad ayrılmır"

Aktrisa daha sonra isə ""Yazırsız, pozursuz, düzürsüz, qoşursuz. Bekar insanlar doluşub, şərh yerində ağzına gələni yazır. Məncə çox sevinməyin, hər şeyin reallığını mən bilirəm. Məndən daha yaxşı bilən olmaz" sözlərini əlavə edib.

Qeyd edək ki, aktrisa ilə sevgili olduqları deyilən Murad Abdullayev polis əməkdaşı idi. O ad günündə olan videolara görə işdən çıxarılıb.

