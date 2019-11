İraqın Baş Naziri Adel Abdul Mahdi istefasını parlamentə təqdim edəcək.

Metbuat.az-ın verdiyi xəbərə görə, bu barədə Baş Nazir bəyanat verib.

Qeyd edək ki, İraqda yaşayış şəraitinin pisləşməsi, artan işsizlik və korrupsiyaya qarşı oktyabrın 1-dən etirazlar başlayıb. Etirazlarda 400-dən artıq şəxs həlak olub, minlərlə insan yaralanıb və həbs edilib. / Apa

