Napoleonun çəkmələri hərracda bu qiymətə satıldı - FOTO

Napoleon Bonapartın çəkmələri Parisdəki hərracda 117 min avroya (128,8 min dollar) satılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Twitter”də Drouot auksion evi məlumat yayıb.



"Napoleonun məşhur çəkmələri 117 min 208 avroya satıldı. İmperiyanın pərəstişkarları əvvəlki kimi çoxdur”, - Drouot-un nümayəndəsi deyib.



Məlumata görə, Napoleon bu çəkmələri Müqəddəs Yelenada sürgündə olarkən geyinib.



Daha sonra onun dostu və adada Bonapartı müşayiət edən generallardan biri olan Henri Bertran həmin çəkmələri imperatorun at üzərində heykəlini hazırlamaq üçün heykəltaraş Karlo Marokettiyə verib.



Əvvəlcə çəkmələrin qiyməti 50 - 80 min avro olaraq qiymətləndirilirdi.

